Razzie della banda del buco in tabaccherie, 42enne arrestato

(ANSA) - FERMO, 12 GIU - La polizia, con l'ufficio investigativo della Questura di Fermo, ha arrestato nella notte tra il 10 e l'11 giugno un cittadino polacco ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di una tabaccheria di Porto San Giorgio (Fermo). L'uomo e altri probabili complici, in corso di identificazione, avevano praticato un foro nel solaio di un garage sottostante la ricevitoria, nella serata di sabato scorso, riuscendo ad entrare nella tabaccheria e ad asportare 13mila euro in contanti e un migliaio di "Gratta e Vinci" del valore di circa 10mila euro; poi i ladri erano fuggiti dallo stesso foro verso le 5, dopo circa otto ore di lavoro di demolizione e si erano allontanati a bordo di un furgone.

Personale della locale Squadra Mobile, a seguito di pedinamento, ha fermato il furgone, condotto dal polacco arrestato, ad Ancona Nord. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire l'intera refurtiva asportata dalla ricevitoria e una pistola a salve marca Bruni. A fronte degli evidenti riscontri probatori, l'uomo è stato arrestato per furto aggravato; su disposizione del pm di turno presso la Procura di Ancona, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per accertare se la banda fosse entrata in azione con modalità analoghe anche ai danni di ricevitorie/tabacchi della città e province limitrofe. Recentemente un furto simile è stato commesso ai danni di un esercizio commerciale ad Ancona.

