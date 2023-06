Pesaro issa la Bandiera blu per il 19/o anno consecutivo

La Bandiera Blu sventola, al moletto di Pesaro, per il 19/o anno consecutivo. Venerdì si è svolta la cerimonia durante la quale il Comune, insieme a Capitaneria di Porto, associazioni di categoria, Apa Hotels e rappresentanti delle concessioni balneari di Ponente, Levante e Sottomonte, ha issato il vessillo simbolo del prestigioso riconoscimento assegnato dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici con le acque più belle e pulite.

"La Bandiera Blu - affermano Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità - continua a sottolineare i risultati eccellenti raggiunti dal nostro territorio negli ultimi 4 anni e, parallelamente, consolida l'immagine di Pesaro come città balneare di qualità, in Italia e nel mondo. È un emblema universale, che testimonia e assicura la sicurezza delle nostre acque e la validità dei nostri servizi. Siamo particolarmente felici di poterla issare anche in questa 'estate da Capitale': è un altro simbolo de "La natura della cultura" su cui si sono mosse, negli anni, le strategie dell'Amministrazione, rivolte in particolare a promuovere uno sviluppo eco-sostenibile".

Pesaro è tra le 226 località rivierasche (18 le marchigiane) che possono fregiarsi, nella 37/a edizione, del riconoscimento Bandiera Blu 2023. (ANSA).