Percosse alla moglie, 42enne ammonito dal Questore

Percosse alla moglie ed episodi violenti che proseguivano da mesi. Il Questore di Ascoli Piceno Massimo Modeo ha emesso oggi la misura di prevenzione dell'ammonimento (ai sensi dell'art. 8 d. Lgs. 11/2009 convertito in legge 38/2009) nei confronti di un 42enne ascolano, responsabile di episodi di violenza nei confronti della moglie.

I fatti risalgono alla sera del 8 giugno. Alle ore 23 circa una donna si era recata al pronto soccorso per ricorrere alle cure dei sanitari per percosse e trauma cranico. La donna ha riferito agli agenti del posto di polizia dell'ospedale Mazzoni, che l'avevano nel frattempo raggiunta, di essere stata oggetto di percosse da parte del coniuge e che negli ultimi tre mesi tali episodi si erano ripetuti con una frequenza crescente. Per questi motivi il questore ha emesso il provvedimento per tutelare la vittima da possibili futuri analoghi episodi.

