Pd sollecita giunta Marche ad interventi contro rischi alluvioni

A distanza di nove mesi dalla tragica alluvione che ha devastato diversi comuni delle province di Ancona e Pesaro Urbino, il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi torna a "sollecitare la giunta Acquaroli circa l'adozione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nei territori colpiti e l'erogazione dei contributi promessi ai cittadini alluvionati".

"In questi mesi - spiega - abbiamo presentato diversi atti e interrogazioni per chiedere maggiore attenzione alle esigenze di questi territori, ma la giunta regionale ha continuato continua a mantenersi sul vago, sia rispetto alle opere da realizzare per mettere in sicurezza le popolazioni, sia rispetto ai ristori per privati e imprese, erogati solo per circa il 15% dei danni subiti".

Con una precedente interrogazione, ad aprile Mangialardi aveva insistito nel "chiedere l'entrata a regime dell'Ufficio Speciale Misa e Nevola per l'investimento dei 400 mila euro a disposizione per l'alluvione. Da allora, però, poco o nulla è cambiato. La richiesta quindi si fa ora ancora "più pressante".

"Di fronte alla estenuante lentezza dell'attività di questo ufficio - afferma - è indispensabile attivare un comitato istituzionale in modo che si avvino quanto prima percorsi di partecipazione aperti agli enti locali, ai comitati, agli agricoltori e ai singoli cittadini delle due vallate.

L'obiettivo è far sì che l'attuale stato di incertezza e indeterminazione sia sostituito da una consapevolezza condivisa degli interventi, delle risorse a disposizione, delle pianificazioni che vanno messe in campo. C'è poi da chiedere la proroga di 12 mesi per lo stato di emergenza che terminerà il prossimo 16 settembre e va costruita una strategia per il riconoscimento e la copertura totale dei danni effettivi".

"Inoltre - conclude Mangialardi - vogliamo sapere dalla giunta regionale se per quanto riguarda il sistema di allertamento saranno implementati idrometri e pluviometri per avere dati maggiormente di dettaglio, utili a gestire strumenti tecnologicamente più avanzati e capaci di raggiungere direttamente le comunità interessate. Infine, vogliamo capire se sarà effettuato l'escavo del materiale sovralluvionato e con quali tempistiche". (ANSA).