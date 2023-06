Cattedra Unimc sull'etica dell'intelligenza artificiale

Un premio Pulitzer - Erin Kelly - un professore di Harvard - Mathias Risse - e tanti esperti internazionali oggi a Porto Novo per l'esordio della cattedra "Jean Monnet Edit" in Etica per un'Europa digitale inclusiva, di cui è titolare la professoressa Benedetta Giovanola, docente dell'Università di Macerata.

E' stato il rettore, John McCourt, ad aprire il seminario e a sottolineare che ad oggi Edit è l'unica cattedra Jean Monnet in tutta Europa ad essere dedicata all'etica dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un incarico di insegnamento e ricerca ad alta specializzazione finanziato dalla Ue nell'ambito del programma Erasmus+ dopo una strettissima selezione. Edit rappresenta un percorso unico nel suo genere, attivato in partnership con alcune delle più prestigiose università del mondo, prima tra tutte Harvard.

"Gli studi umanistici svolgono un ruolo vitale nel prepararci ad affrontare le potenzialità, le sfide e anche i rischi connessi all'intelligenza artificiale", ha detto il rettore John McCourt. "L'Università di Macerata si conferma nel suo posizionamento strategico per affrontare questo cambiamento epocale grazie alla sua specializzazione nelle scienze umanistiche e sociali che la contraddistingue rispetto ad altri atenei - ha aggiunto il rettore - L'Ateneo di Macerata si specializza nello studio di ciò che rende umano, la nostra capacità di pensare e sentire, la nostra capacità critica e filosofica - il fascino di ciò che è difficile - che vanno difese in un mondo che rischia di affidare troppo potere al digitale". (ANSA).