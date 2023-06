Berlusconi: Silvetti, 'Italia perde vero e proprio pioniere'

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti interviene riguardo alla morte del presidente e senatore Silvio Berlusconi. "Profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Silvio Berlusconi, protagonista della vita economica e politica del nostro Paese. - scrive il primo cittadino - Il Presidente Berlusconi si è distinto non solo per la sua energia imprenditoriale ma anche per il senso di appartenenza che ha trasferito attraverso il suo impegno in politica".

"L'Italia perde un vero e proprio pioniere, Forza Italia perde il costruttore di un progetto politico che ha fatto storia. - afferma Silvetti - Recente è il colloquio telefonico che ho avuto con lui. Una telefonata di congratulazione e di conforto per l'impegno che avrei dovuto affrontare da lì a poche ore. Un ricordo che rimarrà impresso per sempre". (ANSA).