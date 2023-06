Berlusconi: Latini, 'segno indelebile nella storia italiana'

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - "E' con profondo cordoglio che apprendiamo la morte di Silvio Berlusconi. Protagonista della vita politica negli ultimi trenta anni, fondatore di Forza Italia e più volte Presidente del Consiglio dei Ministri, lascia indubbiamente un segno indelebile nella storia italiana". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini.

"La sua discesa in campo in un momento particolarmente difficile - prosegue il Latini - e una grande capacità dimostrata nel cogliere le esigenze di quella fase storica, dando vita ad una coalizione moderata rappresentativa di una sensibilità diffusa nel Paese. Berlusconi è stato anche un imprenditore illuminato che ha saputo anticipare i tempi rispetto all'evoluzione al sistema delle comunicazioni, dell'informazione e dell'editoria, contribuendo alla crescita economica e d'immagine dell'Italia. Alla sua famiglia - conclude il presidente del Consiglio regionale - giungano dalle Marche le nostre più sentite condoglianze". (ANSA).