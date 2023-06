Auto investe ragazza in monopattino e si allontana ad Ascoli

Investe una ragazza che viaggiava in monopattino, si ferma per brevi istanti e poi sia allontana. E' accaduto venerdì scorso intorno alle ore 15 ad Ascoli Piceno all'imbocco di Ponte Porta Solestà. La ragazza, una 22enne ascolana che stava andando al lavoro, è stata trasportata in pronto soccorso per ferite guaribili in 30 giorni. La giovane ha sporto denuncia alla Polizia stradale; ricordava le prime due lettere della targa dell'auto investitrice, di colore rosso guidata da un uomo che si è fermato per pochi istanti e ha detto qualcosa, prima di allontanarsi.

Ora la polizia lancia un appello alle persone che si fossero trovate in zona al momento dell'incidente o che avessero informazioni utili per rintracciare l'auto investitrice e il conducente, affinché si rivolgano alla Polizia stradale di Ascoli Piceno. (ANSA).