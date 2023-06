Viola divieto di avvicinamento, 42enne arrestato dai carabinieri

(ANSA) - FERMO, 11 GIU - I carabinieri di Montegiorgio (Fermo) hanno arrestato un 42enne romeno per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'arresto è avvenuto a Torre San Patrizio: l'uomo in violazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo, si era recato presso l'abitazione dell'ex convivente, cercando di entrarvi contro la volontà di lei.

L'arrestato è stato posto in libertà in attesa del rito direttissimo. Successivamente, nell'udienza di convalida è stato emesso un provvedimento cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari come aggravamento della misura cautelare già in atto.

In un altro episodio correlato, il personale della polizia ferroviaria di Bologna, dopo un'info-operativa proveniente dalla Stazione Carabinieri di Montegranaro (Fermo) ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di una vittima di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata, emessa dal gip presso il Tribunale di Fermo. Il destinatario della misura cautelare è un 45enne marocchino con precedenti penali.

La richiesta del provvedimento cautelare è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Fermo, che ha condiviso gli esiti delle indagini condotte dai carabinieri. Il 48enne non potrà avvicinarsi alla persona offesa, dai luoghi di residenza e dalle scuole dei figli minori. All'indagato è stato imposto di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima e dai suoi figli minori, oltre al divieto di comunicare con loro o con i loro familiari, attraverso qualsiasi mezzo. L'autorità giudiziaria è stata informata dalla polizia ferroviaria di Bologna, che procede congiuntamente ai carabinieri di Montegranaro per gli ulteriori sviluppi del caso.

L'Arma dei Carabinieri ribadisce il suo impegno costante nella tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza sessuale, mettendo in campo risorse umane e strumenti investigativi per contrastare tali reati. (ANSA).