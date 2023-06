Pellegrinaggio Macerata-Loreto, appello a Putin e Zelensky

(ANSA) - ANCONA, 11 GIU - "Abbiamo camminato tenendo nel cuore l'iniziativa del Santo Padre, che ha inviato il card.

Matteo Zuppi come pellegrino di speranza e osiamo credere che lei, presidente Putin, e lei, presidente Zelensky, possiate, come Mosè, aprire una nuova strada nel Mar Rosso, che faccia passare il popolo all'asciutto". È l'appello per la pace in Ucraina con cui si è concluso oggi il 45/o Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. A lanciare l'appello il presidente del Comitato organizzatore Ermanno Calzolaio. (ANSA).