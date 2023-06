I ragazzi di 'Mare fuori' ad Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 11 GIU - Un gruppo dei giovani attori della fortunata serie "Mare Fuori" ha preso parte agli eventi organizzati ad Ascoli Piceno per la chiusura della mostra "Tra luci e ombre", ospitata al Forte Malatesta, fino a metà anni Ottanta un carcere e poi diventato un contenitore museale che ospita stabilmente il Museo dell'Alto Medio Evo, con reperti della necropoli Longobarda di Castel Trosino.

In mostra istantanee del fotografo ascolano Paolo Raimondi che ebbe l'occasione di immortalare gli spazi del carcere prima della profonda trasformazione in museo. Nel pomeriggio piazza del Popolo gremita per l'incontro con gli attori, moderato da Massimiliano Ossini, che si è prestato a reinterpretare alcune battute della serie, virali sui social, presenti tantissimi giovani fan degli attori. Momento clou quando la piazza ha intonato la canzone "O Mar For", colonna sonora della serie tv.

