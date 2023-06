Ale e Franz, Bertolino, Raimondo a 'Cabaret, amoremio!'

(ANSA) - ANCONA, 11 GIU - Andrà in scena accarezzata dalla brezza marina la 38ma edizione del Festival nazionale dell'umorismo "Cabaret, amoremio!", la manifestazione più longeva del panorama umoristico nazionale che si terrà il 28 e 29 luglio a Grottammare (Ascoli Piceno). Il Festival è prodotto e organizzato da Comune di Grottammare e Amat, con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e di Picenambiente spa.

"Abbiamo deciso di assegnare quest'anno il Premio alla carriera 'Arancia d'oro' a Enrico Bertolino, Saverio Raimondo e, grazie all'interessamento di Enzo Iacchetti, da sempre vicino al Festival, ad Ale e Franz. Sarà, anche questa, un'edizione aperta alle varie sfaccettature della nostra società" dichiara il sindaco Alessandro Rocchi.

Sul palco, che verrà allestito per la prima volta nell'area verde della Terrazza sul mare, si avvicenderanno dunque Ale e Franz (28 luglio), Enrico Bertolino e Saverio Raimondo (29 luglio), i 6 finalisti del concorso per nuovi comici, che quest' anno ha raccolto 58 candidature, e gli altri ospiti, esponenti emergenti della stand up comedy italiana, come Yoko Yamada e Francesco Fanucchi, ma anche la "Iena" Nathan Kiboba, l'attrice (era la Lumaca nel Pinocchio di Matteo Garrone) e monologhista Maria Pia Timo, interprete indimenticabile di svariati personaggi in tv, e Stefania Terrè, vice presidente Uici Marche con la passione per il cabaret. Nel cast anche Mauro Lazzarin, vincitore del concorso per nuovi comici 2022 e Gloria Conti performer marchigiana di adozione, che affiancherà Vigilante nella conduzione.

"La sfida, oggi, non è creare una manifestazione ma radicarla e con la sua trentottesima edizione il Festival di Grottammare è sicuramente un riferimento significativo del circuito interdisciplinare che costituisce l'Amat" il commento del presidente Piero Celani. (ANSA).