Musici e sbandieratori, domenica 200 atleti a Sulmona

YDD (ANSA) - SULMONA, 10 GIU - Andrà in scena domani, domenica 11 giugno, a Sulmona, la VII edizione del Torneo Borgo San Panfilo - Memorial Luisa D'Agostini. Il torneo di musici e sbandieratori, diventato appuntamento fisso del borgo giallorosso e di Sulmona, richiamerà in città oltre 200 atleti che si sfideranno nelle specialità di Singolo Tradizionale, Coppia Tradizionale, Piccola Squadra, Musici, oltre alle categorie Under 15 e Giovanili.

Saranno dodici, compreso il Borgo San Panfilo, i gruppi che coloreranno la città per l'intera giornata, provenienti dal centro-sud Italia e molti dei quali militanti nella massima categoria nazionale, la Tenzone Aurea.

I gruppi in gara sono: il Sestiere Porta Solestà di Ascoli Piceno, il Sestiere Porta Romana di Ascoli Piceno, il Sestiere Porta Maggiore di Ascoli Piceno, il Sestiere Piazzarola di Ascoli Piceno, il Sestiere Porta Tufilla di Ascoli Piceno, il Sestiere Sant'Emidio di Ascoli Piceno, i Musici e Sbandieratori delle Torri Metelliane di Cava de' Tirreni (Salerno), i Musici e Sbandieratori Città Regia di Cava de' Tirreni, gli Sbandieratori Borgo San Nicolò di Cava de' Tirreni, gli Sbandieratori del Rione Lama di Oria (Brindisi), il Sestiere Porta Bonomini di Sulmona e i Musici e Sbandieratori del Borgo San Panfilo, organizzatori del torneo. Le gare inizieranno alle 9:30 con le Specialità Singolo Tradizionale e Coppia Tradizionale. Dopo la pausa pranzo si tornerà sul campo di gara del cortile del Palazzo Vescovile alle ore 16:00 con le gare Under 15 e Giovanili, al termine delle quali sarà la volta delle Specialità Piccola Squadra e Musici.

La premiazione, prevista per le 18:00, si svolgerà nella sede del Borgo San Panfilo in via Francesco Crispi. (ANSA).