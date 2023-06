In centinaia ad Ancona sfilano contro il decreto rave

(ANSA) - ANCONA, 10 GIU - Con lo slogan "Smash repression" circa 1.500 persone hanno sfilato, cantando e ballando, per le strade di Ancona per protestare contro il decreto anti rave e in generale per affermare il diritto alle proprie soggettività e al mondo in cui si intende vivere. Cinque i carri presenti, da cui veniva musica a fortissimo volume: rap, global disco, reggae, dub, techno. "Se non possiamo ballare non è la nostra rivoluzione" un altro degli slogan rilanciati dai social dagli organizzatori. La manifestazione si è svolta senza incidenti e con una grande affluenza, nonostante la pioggia. Imponente, ma discreto il dispositivo di sicurezza predisposto dalla questura di Ancona. (ANSA).