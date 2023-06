I socialisti marchigiani ricordano Giacomo Matteotti

(ANSA) - PESARO, 10 GIU - Anche nelle Marche è stato ricordato l'anniversario dell'uccisione di Giacomo Matteotti, nell'ambito di una grande mobilitazione nazionale in tutte le vie e le piazze dedicate al parlamentare socialista, rapito e ucciso dai fascisti il 24 giugno 1924.

I socialisti marchigiani hanno ricordato Matteotti a Pesaro, Fano, Mondolfo, Apecchio, Castelfidardo e altri centri, deponendo garofani nelle vie e piazze a lui dedicate. Il 10 giugno 1924 i fascisti rapirono e assassinarono il deputato socialista dopo che aveva denunciato, con un coraggioso intervento alla Camera dei Deputati, i brogli elettorali e il crescente clima di violenza, con la frase "Uccidete me, ma l'idea che è in me non la ucciderete mai". (ANSA).