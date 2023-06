Esplosione in una mansarda amputa le mani ad un 37enne

(ANSA) - VALLEFOGLIA, 10 GIU - Un uomo di 37anni è rimasto gravemente ferito in un'esplosione avvenuta oggi nella mansarda in cui abitava, in via Apsella a Vallefoglia (Pesaro Urbino) e dove probabilmente si trovava materiale esplodente pericoloso, forse addirittura dinamite. La deflagrazione ha amputato le mani all'uomo, un romeno, che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.

I primi soccorsi sono stati prestati dal 118 e dai vigili del fuoco, poi l'ingresso nell'abitazione è stato interdetto anche ai carabinieri per il pericolo di ulteriori esplosioni. Evacuata l'intera palazzina, abitata da altre cinque persone, parenti del ferito, si attende l'arrivo degli artificieri. A far ipotizzare la presenza di dinamite è stata la forma 'verticale' della deflagrazione.

Da quanto si appreso, il 37enne non aveva un lavoro fisso e ad abitava in quella mansarda da circa un anno. (ANSA).