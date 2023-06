All'Inrca il pancreas artificiale per la cura del diabete 1

(ANSA) - ANCONA, 10 GIU - La Uoc Malattie Metaboliche e Diabetologia diretta da Elena Tortato dell'Inrca è all'avanguardia nella cura del diabete mellito tipo 1 con pancreas artificiale. Noto anche come Sistema di controllo della glicemia ad ansa chiusa closed-loop system, è un sistema di gestione del diabete composto da un sensore sottocutaneo per rilevare i livelli di glicemia, un microinfusore per la somministrazione di insulina e un algoritmo di controllo.

Somministra automaticamente l'insulina quando necessario, consentendo quindi al paziente di delegare al sistema la gestione della glicemia.

Proprio su questo sistema, l'Unità di Diabetologia ha da poco concluso uno studio clinico su una coorte di 159 pazienti affetti da diabete tipo 1 in terapia appunto con pancreas artificiale" I risultati clinici saranno presenti ad Amburgo il 2 e 3 ottobre 2023, nell'ambito del Congresso della Società Europea di Diabetologia (Easd). "Siamo sempre più orgogliosi dei risultati che nelle varie aree di attività del nostro Istituto, vengono raggiunti - commenta la direttrice generale Maria Capalbo -. Nel caso del diabete, esso riguarda in Italia circa 4 miliioni di persone e la prevalenza aumenta al crescere dell'età fino a raggiungere il 21% tra le persone ultra 75enni. In questo caso il lavoro ha riguardato diabetici di tipo 1 che rappresentano in Italia circa 400mila persone, ovvero il 10% dei casi di diabete. Questo nuovo sistema - aggiunge Capalbo - migliora significativamente la qualità della vita dei pazienti, garantendo comunque un controllo continuo dei livelli di diabete".

Anche l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha plaudito al lavoro scientifico: "questo è un nuovo tassello nell'ambito delle tecniche innovative scientifiche che l'Inrca continua ad ottenere. Un Istituto di Ricerca in ambito geriatrico che per la nostra Regione rappresenta un punto di riferimento, sia dal punto di vista clinico che scientifico con tecniche e strumenti sempre più al passo con i tempi". (ANSA).