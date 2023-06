Al poeta Piersanti il Paul Harris Fellow del Rotary

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 10 GIU - Il Rotary Club Civitanova Marche (Macerata) ha assegnato al poeta Umberto Piersanti il Paul Harris Fellow: si tratta della più alta onorificenza concessa dall'Associazione per coloro che si sono distinti in iniziative umanitarie, sociali, culturali.

Il riconoscimento, ha spiegato il presidente del club, Angelo De Carolis è stato concesso per rendere onore alla sua "lunga carriera di professore universitario e di letterato, le cui opere poetiche, di saggistica e di narrativa danno lustro alla letteratura italiana. L'onorificenza vuole attestare ed esprimere la più sentita gratitudine anche per il contributo alla crescita culturale della comunità locale, offrendo il suo impegno pregevole al Centro Mondiale di Poesia di Recanati e alla Scuola di Scrittura Poetica Sibilla Aleramo di Civitanova".

Presente alla cerimonia anche il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, che ha sottolineato quanto Piersanti "dia lustro al nostro territorio: da sindaco non posso che essere orgoglioso di avere il professore come concittadino". Piersanti, nato ad Urbino, vive ormai da moltissimi anni nella città costiera.

Piersanti debutta nel mondo della letteratura con La breve stagione nel 1967, all'età di ventisei anni. Da allora, nel corso della sua ultracinquantennale carriera, ha pubblicato oltre a diverse raccolte poetiche, testi di saggistica e anche opere di narrativa. Ha insegnato Sociologia della Letteratura all'Università di Urbino. Il prof. Piersanti è una delle figure maggiori della letteratura del XX secolo. Nel 2005 è stato candidato al Premio Nobel per la letteratura. (ANSA).