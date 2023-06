Maltempo: Treia avvia raccolta fondi per Ravenna

(ANSA) - TREIA, 09 GIU - Il Comune di Treia, in provincia di macerata, si mobilita per Ravenna, colpita dall'alluvione. Nel piccolo Comune marchigiano è stata avviata una raccolta fondi aperta a tutti i cittadini e alle imprese per aiutare la popolazione e le associazioni di Protezione Civile della città romagnola. Un gesto, informa una nota, che vuole ricambiare il grande aiuto ricevuto proprio da Ravenna durante l'emergenza sisma 2016. Le donazioni potranno essere versate sul conto corrente intestato a Comune di Treia - Servizio Tesoreria presso la Banca di Filottrano ag. Treia al seguente iban: IT 46 I 08549 69210 000000079875 con la causale: Erogazione liberale per alluvione Emilia Romagna. Si consiglia di conservare la ricevuta di bonifico, poiché ogni versamento gode di detraibilità Irpef e deducibilità Ires come previsto per le erogazioni liberali in denaro (effettuate con modalità tracciate come bonifico bancario, bancomat, carte di credito, assegno e simili diversi dal contante), in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, effettuate tramite onlus, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, associazioni sindacali. (ANSA).