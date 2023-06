Con la Ue Gemellaggio tra Portogallo e Montelago Celtic Festival

(ANSA) - SERRAVALLE DI CHIENTI, 09 GIU - È un festival nel festival, dal sapore celtico-mediterraneo, Mutare - Music That Unites Europe, progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Cerv Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori, che rappresenta il primo gemellaggio tra le città di Serravalle di Chienti (Italia), sede del Montelago Celtic Festival, e di Torres Vedras (Portogallo).

L'evento che si svolge ad agosto nell'ambito del festival principale, sulla piana di Colfiorito, prevede un fitto interscambio musicale, culturale e gastronomico con focus sulla tradizione iberica e lusitana. Tra cornamuse viaggianti e intrecci culinari, sono in programma vari appuntamenti: giovedì 3 agosto alle 9.45 la presentazione ufficiale del gemellaggio nella Tenda Tolkien "Reimmaginare il futuro del settore culturale e creativo: dalle criticità strutturali alle opportunità trasformative"; venerdì 4 agosto alle 9.00 corso di Cornamusa Iberica al Bagpipe Gazebo, una super-masterclass divisa in tre momenti per esplorare la storia e la musicalità di questo strumento grazie a cinque specialisti: Ricardo Brito, Tiago Morais, Ruben Monteiro, Carla Costa e Orlando Trindade.

Alle 15.00, all'accampamento storico, protagonista il laboratorio d'artigianato musicale Costruzione della Cornamusa Iberica, piccolo corso introduttivo alla Liuteria con Mário Estanislau. Alle 22.45, all'Harp Stage, i portoghesi Albaluna si esibiranno durante The Fire Circle.

Sabato 5 agosto, alle 10.00, all'accampamento storico, corso di cucina portoghese con i cuochi Fernanda e Antonio Monteiro, dedicato al baccalà, "Alla scoperta del Bacalhau".

Gran finale, alle 20.30, in concomitanza con l'accensione dei Fuochi Sacri, con il concerto sul Main Stage, di Montelago Orchestra. Produzione internazionale del Festival e punto di forza del gemellaggio, sul palco si uniranno artisti provenienti da mondi diversi: gli Albaluna, gli Ogam, Fulvio Renzi, violinista, compositore e produttore, e Clara People, cantautrice e polistrumentista. Insieme, a sancire il gemellaggio, presenteranno anche l'Hymn of a nomad, brano co-prodotto da Ogam e Albaluna. (ANSA).