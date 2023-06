Più treni e fermate per raggiungere l'aeroporto di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - Per il Polo passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato, prende il via anche nelle Marche la "Trenitalia Summer experience 2023". Cresce l'offerta verso l'Aeroporto Internazionale di Ancona con quattro nuovi treni e tre nuove fermate portano a 37 i collegamenti giornalieri. Ci sono nuovi convogli festivi da Fabriano a Senigallia, più fermate a Palombina (Ancona) per il turismo balneare.

Tornano Marche Line (il treno del fine settimana da Piacenza a San Benedetto del Tronto per arrivare in tutte le principali località balneari marchigiane), Conero Link, Fermo Link, Urbino Link (servizi intermodali treno-bus verso la Baia di Portonovo ad Ancona e i due capoluoghi di provincia), Piceno Line (15 treni che ogni giorno festivo collegheranno, in appena 40 minuti, San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno) e le promozioni per chi sceglie il treno per andare al mare.

Per la stagione estiva saranno garantiti sui treni Regionali (2.100) più posti bici. Mentre sul fronte dei treni nazionali, salgono a 30 i Frecciarossa della Linea Adriatica che ogni giorno uniscono le Marche con il Nord e il Sud del Paese. E per tutta l'estate, due nuovi Frecciarossa nei fine settimana tra Bolzano ed Ancona. Fino al 17 settembre due Frecciarossa ogni giorno e due aggiuntivi nel week end anche a Senigallia.

A disposizione degli utenti anche 28 Intercity per raggiungere le principali località balneari marchigiane. Al via infine il il treno Nightjet per raggiungere direttamente dalle Marche Austria e Germania. (ANSA).