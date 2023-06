Formazione richiedenti asilo per l'inserimento in lavoro edile

Il lavoro come strumento per l'integrazione: è lo spirito che anima il progetto che vede impegnati otto richiedenti protezione internazionale che partecipano a un corso di formazione professionale presso la Scuola Cassa Edile di Ancona. Un corso organizzato dall'Assistedil di Ancona - Cassa e Scuola Edile della provincia di Ancona, in accordo con Prefettura, Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, per creare opportunità di lavoro regolare nel settore edile.

Della durata di 104 ore, il percorso formativo è iniziato il 17 maggio ed ha visto, prima una parte teorica relativa a formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro (30 ore), poi una parte pratica (74 ore). Al termine del corso - l'ultima lezione è prevista il 23 giugno - per i partecipanti previste esperienze nelle imprese associate all'Assistedil di Ancona con l'obiettivo di opportunità lavorative regolari nel settore edile.

Facendo seguito al protocollo d'intesa firmato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, Ance e associazioni sindacali di categoria, per favorire l'inserimento socio lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale o temporanea e di cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità, sottolinea la Prefettura, "il progetto di Ancona costituisce una importante e proficua esperienza nel novero delle azioni intraprese localmente per agevolare l'integrazione nel nostro territorio".

Il "lavoro sinergico della Prefettura di Ancona, della Cassa Edile e delle parti sociali ha consentito la realizzazione dell'importante iniziativa rivolta a persone richiedenti asilo, giovanissimi compresi in una fascia di età compresa tra i 19 e i 34 anni, provenienti da vari Paesi, quali Iraq, Pakistan, Somalia, Nigeria, Tunisia, Sudan e Bangladesh e in cerca di un futuro migliore in Italia.

Il progetto è stato presentato nella sede della Scuola Cassa Edile di Ancona da Cesare Davanzali, presidente Scuola e Cassa Edile della provincia di Ancona, dal dottor Davide Garra, viceprefetto Vicario di Ancona, Fabio Fiori, presidente Ance Ancona, Daria Raffaeli della Cgil Fillea, Luca Tassi della Cisl Filca e Christian Fioretti della Uil Feneal. (ANSA).