Dal nuoto al padel, domani al via il 2/o weekend SportInTour

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Pallavolo, nuoto, arti marziali, padel e molto altro. A Pesaro è tutto pronto per il secondo weekend dello SportInTour, organizzato Us Acli, con il patrocinio del Comune di Pesaro. E se nel primo weekend gli atleti pronti a darsi battaglia per contendersi le finali nazionali sono stati più di 1200, questa volta l'Us Acli è pronta a bissare con le presenze che si raddoppieranno nella tre giorni che prenderà il via domani fino all'11 giugno. Tanti gli appuntamenti: dal "Memorial Claudio Butera" di nuoto - dedicato alla scomparsa prematura del vice presidente dell'Us Acli Roma, consigliere nazionale e responsabile nazionale dell'Usn Nuoto dell'Us Acli - alle arti marziali con gli stage di Kung Fu, krav maga, taekwondo, passando poi per le finali nazionali di pallavolo che si svolgeranno, spostandoci di qualche chilometro, nel Cesenatico e l'amichevole di calcio tra la Nazionale Italiana Parlamentari e la rappresentativa Acli-US Acli. Come lo scorso anno, poi, torna al centro sportivo Smash il torneo di padel integrato, all'interno del progetto "Sport For-Us" finanziato da Sport e Salute. Torneo al quale prenderà parte anche Alessandro Ossola, fondatore di Bionic People e dell'Inclusive Padel Tour, nonché campione paralimpico di atletica leggera, finalista a Tokyo 2020 nei 100mt e recordman italiano agli assoluti di Ancora '23 nei 60mt indoor con il tempo di 8"18. (ANSA).