Nubifragio a Tolentino, straripamento di fossi e allagamenti

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul territorio comunale di Tolentino, in provincia di Macerata, zona già colpita dal maltempo nella serata del 5 giugno scorso, causando diversi allagamenti e problemi dovuti alla tanta acqua che ha invaso la sede stradale.

Allagamenti nei sottopassi ferroviari, in via XXX Giugno, nella zona del cimitero, in via Vaglie, in viale Trento e Trieste e in diverse zone rurali. Segnalati anche diversi i straripamenti dei fossi che hanno rigettato sul centro abitato acqua e fango.

Problemi in via Portanova per la fanghiglia di un fosso cha ha tracimato. L'acqua ha allagato anche un'abitazione nella zona delle ex conce e tanti garage in diversi quartieri.

In queste ore sono tanti interventi eseguiti dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune, della Polizia Locale, da ditte private e Vigili del Fuoco. Si è verificata una franta nella strada tra Tolentino e Santa Lucia e nella zona tra S. Giuseppe verso il cimitero. Diverse strade sono state chiuse a causa dell'acqua e del fango. Ci sono problemi riscontrati su tutto il territorio comunale con smottamenti, frane, allagamenti, automobilisti in difficoltà. (ANSA).