Fiaccola del Pellegrinaggio Macerata-Loreto benedetta dal Papa

(ANSA) - ANCONA, 07 GIU - In Piazza San Pietro a Roma, stamattina, papa Francesco ha benedetto la Fiaccola della Pace del 45/o Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, che raggiungerà lo stadio Helvia Recina di Macerata sabato 10 giugno, dopo un percorso di circa 300 Km tra il Lazio, l'Umbria e le Marche.

Dopo l'udienza generale papa Francesco ha salutato personalmente Mons. Giancarlo Vecerrica, ideatore del Pellegrinaggio e Vescovo Emerito della Diocesi di Fabriano-Matelica e con lui i 15 podisti della fiaccola, accompagnati dalla tedofora, studentessa universitaria, insieme ad una delegazione di volontari. I podisti appartengono a varie società podistiche amatoriali delle Marche e della Puglia. Tra loro presenti anche atleti del Centro sportivo italiano (Csi) delle Marche e di Roma e, per la prima volta, della Società Sportiva Athletica Vaticana, un cui podista porterà la fiaccola da Piazza S.Pietro a Terni.

"Buon pellegrinaggio, buon pellegrinaggio…": con queste parole, rivolte a Mons. Vecerrica ed ai presenti, il Papa ha ancora una volta assicurato la sua vicinanza ai pellegrini della Macerata-Loreto. Mons. Vecerrica ha ricordato al Santo Padre le intenzioni di preghiera di questa 45/a edizione: il pensiero principale alla pace e agli alluvionati. La Fiaccola benedetta dal Papa ha così potuto iniziare il suo cammino da piazza S.

Pietro. Arriverà allo Stadio "Helvia Recina" di Macerata sabato 10 per l'inizio del pellegrinaggio che avverà alle 20.30.

