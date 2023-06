Al via lavori in Commissione per il Piano sociosanitario Marche

(ANSA) - ANCONA, 07 GIU - Al via i lavori in Commissione Sanità del Consiglio regionale delle Marche i lavori per il Piano sociosanitario. E' approdato infatti in Commissione il testo della proposta di atto amministrativo concernente il "Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025. Salute, sicurezza e innovazione per i cittadini marchigiani".

Nel corso di questa prima seduta dedicata specificatamente al Piano sono stati nominati relatori sul provvedimento i consiglieri Carlo Ciccioli (FdI), per la maggioranza, e Maurizio Mangialardi (Pd), per la minoranza. Il presidente della Commissione, Nicola Baiocchi (FdI) ha poi definito un cronoprogramma dei lavori che vedranno la Commissione riunirsi in due appuntamenti settimanali, mercoledì e venerdì, e procedere ad una serie di audizioni in presenza dei principali stakeholder e dei soggetti coinvolti nel provvedimento.

Nell'attesa di definire l'ordine delle convocazioni delle audizioni, fa saper la Regione, a tutti i soggetti in agenda verrà preventivamente inviato il testo del Piano. In merito alle audizioni, "sarà anche l'occasione per scaricare a terra i suggerimenti e le indicazioni dei nuovi direttori generali di recente nomina - ha detto Baiocchi - come importanti saranno gli spunti che giungeranno dalla figura del direttore sociosanitario con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di integrazione sociosanitaria". (ANSA).