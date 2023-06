Meeting Nazionale Giornalisti dall'8 al 10 giugno nelle Marche

(ANSA) - GROTTAMMARE, 06 GIU - Il prossimo Meeting Nazionale dei Giornalisti si terrà dall'8 al 10 giugno nelle Marche tra Grottammare e Ascoli Piceno. Saranno tanti gli ospiti che porteranno il proprio contributo: la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, - entrambe con un videomessaggio -, il cardinale Louis Raphaël I Sako, patriarca dei Caldei e presidente dell'assemblea dei Vescovi dell'Iraq, il cardinale Mauro Piacenza, presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre, il commissario alla ricostruzione, senatore Guido Castelli, il vice presidente della Cei, vescovo Gianpiero Palmieri.

Il Meeting si aprirà giovedì 8 giugno alle ore 15 all'Hotel Parco dei Principi di Grottammare. Venerdì 9 giugno ci si sposterà ad Ascoli Piceno e i lavori si apriranno alle ore 9 nella Sala della Ragione in Piazza del Popolo. Sabato 10 la chiusura a Grottammare (ore 9) presso l'Hotel Parco dei Principi.

"Vorrei sottolineare la vicinanza alle ferite del nostro territorio, attraverso questo Meeting ci fa sentire che queste stesse ferite sono sotto gli occhi anche dei giornalisti, non ci fa sentire soli - commenta il vescovo di Ascoli mons. Palmieri - Sono veramente tante le prossimità a cui il mondo giornalistico è chiamato e che verranno evidenziate durante il convegno: la guerra in Ucraina, le ferite delle famiglie, delle situazioni di povertà dei migranti, dei giovani".

Giunto alla decima edizione, il Meeting nasce dalla collaborazione tra il quotidiano Avvenire, l'emittente televisiva TV2000, la Federazione Italiana Settimanali Cattolici, l'Unione Cattolica Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, l'Agenzia Sir (Servizio Informazione Religiosa), l'Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.