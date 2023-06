Accoltellato ad un fianco durante una lite, una denuncia

Per l'aggressione, con accoltellamento ad un fianco, avvenuta il primo maggio scorso a Lido Tre Archi di Fermo, i carabinieri hanno deferito alle autorità competenti a Porto San Giorgio un 27enne algerino, attualmente senza fissa dimora in Italia, per i reati di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Le indagini i Carabinieri di Porto San Giorgio, con l'ausilio della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile, sono state supportate dall'analisi di filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata e dalle testimonianze di persone informate sui fatti.

Grazie agli elementi raccolti, i militari è stato possibile identificare il presunto responsabile dell'aggressione: nel corso di un alterco verosimilmente riconducibile a controversie legate ad attività illecite nel campo degli stupefacenti, il 27enne avrebbe colpito l'avversario con una coltellata, utilizzando un coltello che aveva a sua disposizione, per poi allontanarsi prima dell'arrivo delle pattuglie dell'Arma. Dopo l'accoltellamento, l'aggredito era stato subito trasportato all'ospedale di Torrette ad Ancona. Il ferito era stato dimesso con una prognosi di 20 giorni e la diagnosi di "ferita al fianco sinistro da arma bianca". L'autorità giudiziaria competente è stata informata dello sviluppo delle indagini. (ANSA).