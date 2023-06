Sanità: Pd, caos nel Piceno, sei direttori in un anno e mezzo

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - "Mentre la sanità picena e marchigiana è allo sbando e si avvia verso una crisi che appare irreversibile, i cittadini sono costretti ad assistere all'ennesima notte dei lunghi coltelli sulla nomina dei direttori. I partiti di destra si azzuffano tra loro per spartirsi poltrone e pezzi di potere sulla pelle e sulla salute dei cittadini mentre i pronto soccorso scoppiano, le liste d'attesa si allungano (fino a non prendere più prenotazioni, se non quelle a pagamento), si va verso l'accorpamento di molti reparti e il personale a tempo determinato tira avanti a colpi di contratti mensili, tra sconcerto, frustrazione e incertezza verso il futuro". Così in una nota Manuela Marcucci, segretaria Circolo Sanità Pd, che parla di una sanità "sempre meno pubblica" mentre "chi governa la Regione Marche se ne infischia e dà vita a un indecente balletto di nomine e guerre di potere".

"La prima cosa che si osserva, in tutto questo - sottolinea Marcucci -, è che si sta rinominando tutto il management scelto dalle passate giunte del centrosinistra. Ma allora, se è vero quel che dicono Acquaroli e Saltamartini e cioè che bisognava cambiare tutto, perché vengono scelte ancora le stesse persone di prima?". Per l'esponente dem, "è la prova provata del fatto che il caos è stato generato da questa amministrazione regionale. Nel Piceno gli effetti del disastro si vedono in maniera ancora più chiara: in un anno e mezzo sono stati cambiati ben sei professionisti tra direttori e commissari, un record terrificante avvenuto nel silenzio complice del sindaco di Ascoli Fioravanti e del sindaco di San Benedetto Spazzafumo".

Marcucci annuncia che il Pd di farà portatore di iniziative di protesta, ma "proporrà anche soluzioni concrete ai problemi che si vanno accumulando". "Se le decisioni che verranno prese non andranno nella direzione di una sanità pubblica accessibile a tutti, ci faremo sentire" incalza. Il Pd lancia un "appello a tutti i primi cittadini del Piceno perché convochino la conferenza dei sindaci. È questo il luogo in cui vanno affrontate le numerose e sempre più gravi criticità del nostro sistema sanitario". (ANSA).