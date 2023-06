Pesaro 2024: in viale Trieste i primi totem 'griffati'

(ANSA) - PESARO, 02 GIU - Spuntano i nuovi totem di Pesaro2024 che nei prossimi giorni saranno posizionati nei 14 principali punti di passaggio della città. "Per un'estate da Capitale ci vogliono allestimenti da Capitale - hanno commentato il sindaco Matteo Ricci, l'assessore alla Bellezza Daniele Vimini e al Fare Riccardo Pozzi -. Un bel biglietto da visita per i turisti, una cartolina da spedire in giro per il mondo, una medaglia che tutti i cittadini possono sfoggiare con orgoglio". I primi tote sono stati installati oggi in viale Trieste. (ANSA).