A Sarnano scultura 'Il Serafino di San Francesco'

(ANSA) - SARNANO, 02 GIU - Inaugurato nel 758/o anniversario della fondazione del Comune di Sarnano, il gruppo scultoreo "Il Serafino di San Francesco", commissionato dall'Amministrazione Comunale all'artista Fabrizio Savi. L'opera, installata in Piazza Alta, è composta da tre figure: san Francesco nell'atto di imprimere il sigillo, un uomo in cui si ravvisa il signore di Brunforte, ultimo feudatario dei territori e un giovane sarnanese con lo sguardo pieno di ammirazione.

L'opera è un omaggio alla tradizione che attribuisce l'ideazione del Serafino, lo stemma di Sarnano, al fondatore dell'Ordine Francescano.

Alla cerimonia, presieduta dal sindaco Luca Piergentili, hanno partecipato i consiglieri regionali Anna Menghi e Pierpaolo Borroni, e l'artista Fabrizio Savi. Maria Franca Ghiandoni, presidente del Centro Studi Sarnanesi ha presentato una serie di approfondimenti e una brochure divulgativa sull'argomento.

Sono intervenuti il professor Antonio Montefusco dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Lord Nicholas Edward True, studioso indipendente, Fra Fabio Furiasse, direttore dell'Archivio dei Cappuccini delle Marche e Fra Simone Giampieri, ministro provinciale della Provincia Picena dei Frati Minori.

Successivamente, presso la Sala Consiliare Costanza Lucchetti e Maela Carletti dell'Università di Macerata hanno illustrato alcuni manoscritti che saranno esposti alla mostra "Nel segno di Francesco" in programma il prossimo agosto. (ANSA).