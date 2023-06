SportInTour '23: parte domani a Pesaro, mille atleti al via

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Si avvicina l'estate e torna lo SportInTour. Presentata questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Pesaro l'XI edizione della manifestazione organizzata dall'Unione Sportiva Acli, con il patrocinio del Comune di Pesaro, che prenderà il via domani. Due weekend (2-4 e 9-11 giugno) di sport, convegni e tavole rotonde con al centro la pratica sportiva, la sua riforma e la diffusione dei corretti e sani stili di vita attraverso l'attività motoria per una presenza sul territorio di Pesaro di oltre 3mila persone tra atleti, tecnici e dirigenti nei giorni dello SportInTour. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente nazionale dell'Us Acli, Damiano Lembo, e l'assessora alla rapidità con delega allo Sport del comune di Pesaro, Mila Della Dora. "Per noi lo SportInTour rappresenta non solo un appuntamento sportivo, ma molto di più. E' un contenitore di buone prassi che riesce a combinare la pratica sportiva di base e di alto livello, unendola a contenuti culturali e ricreativi". Le 230 ASD iscritte ai due weekend, provenienti da 16 regioni differenti, equamente distribuite, si sfideranno in oltre 10 discipline sportive. Dal padel al calcio, passando per la pallavolo e le arti marziali con i primi mille atleti in campo già in questo primo weekend. (ANSA).