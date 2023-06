Nuova giunta comunale a Falconara per il Signorini bis

Due nuovi ingressi, tre conferme e un'importante novità per la nuova giunta del Comune di Falconara guidata dalla riconfermata sindaca Stefania Signorini: "sin d'ora - fa sapere il Comune - è previsto un turnover a metà mandato, che vedrà entrare nell'esecutivo cittadino persone alla prima esperienza da assessore".

La Giunta Signorini della seconda legislatura si è presentata al Castello di Falconara Alta, in vista dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale previsto per sabato 3 giugno alle 10.

La sindaca Signorini tiene per sé le politiche del Territorio, dell'Urbanistica ed Edilizia. Vice sindaca è Valentina Barchiesi, assessore uscente, cui sono state confermate le deleghe alle politiche dei Lavori Pubblici, politiche del Patrimonio e Demanio, politiche dell'Ambiente, politiche della Protezione Civile. Barchiesi, già proclamata consigliere comunale del gruppo Falconara in Movimento, lascerà il suo posto in Consiglio a Ivano Astolfi.

Confermato anche Raimondo Baia, che mantiene le politiche dello Sport, le politiche inerenti la Polizia amministrativa e la Polizia locale. Romolo Cipolletti mantiene le politiche dell'arredo urbano, della viabilità comunale e sovracomunale (strade, marciapiedi), politiche della segnaletica stradale (orizzontale e verticale), di aree pubbliche, impianti pubblicitari, manutenzione ordinaria patrimonio comunale. Anche l'assessore Cipolletti è stato proclamato consigliere comunale per il gruppo Fim e la sua nomina lo fa decadere dal suo ruolo in Consiglio. Al suo posto entra Tais Pisano. Marco Giacanella entra in Giunta in quota Uniti per Falconara con le deleghe alle politiche del Bilancio, alle Risorse umane, alle politiche dell'Informatizzazione, alle Politiche giovanili, turismo e cultura.

Ilenia Orologio, alla sua prima esperienza da assessore, assume le deleghe alle politiche Sociali e della Famiglia, politiche del Welfare, politiche del Commercio e Suap, politiche delle Pari opportunità, politiche scolastiche. Orologio, proclamata consigliere nelle fila di Direzione Domani, lascia il posto in Consiglio comunale a Ondina Gergut. (ANSA).