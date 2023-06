Esercitazione europea su un'emergenza sisma ad Arcevia

Al via "Modex Arcevia 2023", l'esercitazione europea di protezione civile dal 6 al 9 giugno.

In collaborazione con Dipartimento della Protezione Civile, Prefettura di Ancona e Comune di Arcevia, lo scenario di simulazione sarà un'emergenza conseguente ad un evento sismico e vedrà coinvolti 250 partecipanti provenienti da molti Paesi e 70 osservatori internazionali.

"Le Marche - ricorda la Regione - possono vantare una cultura di Protezione civile che ormai fa scuola: negli anni la Protezione civile regionale ha operato in tutti i tipi di scenari sviluppando una capacità di risposta in ambito di grandi emergenze sanitarie con interventi anche a livello internazionale". Tutto ciò ha consentito alla Regione/Direzione protezione civile, in collaborazione con l'associazione di volontariato di protezione civile Ares Onlus - professionisti della sanità specializzati nella medicina delle catastrofi - di partecipare con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un percorso coordinato e finanziato dalla Commissione Europea e finalizzato alla stesura di protocolli di intervento delle strutture sanitarie, omogenei a livello internazionale, per garantire le attivazioni più efficaci e operative nelle diverse condizioni di emergenza campale. In virtù delle esperienze acquisite, quindi, le Marche sono state scelte dal Dipartimento di Protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri per organizzare e ospitare un'esercitazione/simulazione di ambito europeo dal 6 al 9 giugno ad Arcevia, chiamata " ModEx Arcevia 2023". Il Comune di Arcevia aveva ospitato già nel 2015 una prima esercitazione dello stesso livello conseguendo ottimi risultati. Alla presentazione, tra gli altri, erano presenti l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi, il prefetto Darco Pellos, il sindaco di Arcevia Dario Perticaroli, il dirigente della Protezione Civile regionale, Stefano Stefoni. (ANSA).