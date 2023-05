Latini consegna Costituzione a neo18enni a Camerino

(ANSA) - ANCONA, 31 MAG - "La Costituzione va fatta vivere, dovete sentirla come vostra e applicarne i principi, consapevoli del fatto che soltanto in questo modo tutti noi possiamo essere liberi". E' il messaggio che il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, ha rivolto ai ragazzi che hanno compiuto di recente la maggiore età, ai quali sono state consegnate le copie della Costituzione, nel corso di una cerimonia presso l'Aula magna dei Licei di Camerino, presente anche il vicepresidente Gianluca Pasqui.

"In qualità di presidente dell'Assemblea legislativa - ha proseguito - è mio compito e mio dovere divulgare il più possibile, attraverso l'attività editoriale che il Consiglio svolge, l'atto fondante del vivere democratico di tutti i cittadini italiani". Nel suo intervento il presidente ha fatto più volte riferimento a Piero Calamandrei, soprattutto in relazione ad un suo discorso del 1955 rivolto agli studenti universitari, in cui disse che "la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità".

Alla manifestazione, aperta con l'esibizione della banda di Camerino diretta dal maestro Vincenzo Correnti, hanno partecipato il sindaco Roberto Lucarelli e il dirigente dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Costanza Varano", Antonio Cappelli. Relazione sul valore della Costituzione a cura dei docenti della scuola.

Il percorso per la consegna della Costituzione ai nuovi maggiorenni impegnerà Latini e Pasqui in diversi appuntamenti, soprattutto il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. (ANSA).