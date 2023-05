Nuovo sindaco Silvetti, priorità ad Ancona è la povertà

"Da cosa vorrei partire come sindaco? La soglia di povertà di questa città è spaventosamente schizzata". Lo dice all'ANSA il neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti, candidato del centrodestra che ha battuto l'avversaria Ida Simonella, di centrosinistra, assessora uscente di una giunta a guida dem.

"Noi conosciamo bene le fragilità in questa città - afferma Silvetti - ma dobbiamo dare risposte al terzo settore, a tante famiglie che purtroppo vivono in condizione di grande difficoltà perché hanno un parente disabile. E' una città che ha grandi problemi di barriere architettoniche, nei servizi. Sul sociale, la seconda voce di spesa di questo Comune, dobbiamo fare forse qualche scelta oculata".

A Simonella che ha parlato di "vento di destra" e di "machismo del governo" che avrebbero pesato sull'esito del voto, Silvetti replica: "un'analisi più attenta dimostrerebbe il contrario, il consenso è venuto da tutti i quartieri. In questo 52% scarso ci sono voti di tanta gente non di centrodestra.

Tutt'altro che machismo: abbiamo fatto una campagna elettorale molto rispettosa, mai sopra le righe, lo abbiamo dimostrato anche nei momenti più complessi". (ANSA).