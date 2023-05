M5s Ancona, un Gruppo territoriale per proseguire il lavoro

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - "Non abbiamo dato indicazioni di voto ai nostri elettori perché abbiamo voluto essere fedeli al nostro programma". Così il candidato a sindaco del Movimento 5 stelle - rimasto fuori dal ballottaggio e dal consiglio comunale, nonostante avesse superato il 3%, per il sistema di distribuzione dei seggi del metodo d'Hondt - dopo la vittoria al ballottaggio di Daniele Silvetti, per il centrodestra, sulla candidata del centrosinistra Ida Simonella, assessora uscente.

Un risultato storico visto che la città da oltre 30 anni era governata dal centrosinistra.

"L'amministrazione uscente - dice Sparapani - ha perso la fiducia dei cittadini perché non ha saputo valorizzare la città e non ha introdotto nessun cambiamento essendo ormai troppo legata a vecchi equilibri". "Il M5s continuerà a lavorare con coerenza sui propri punti programmatici - annuncia - relativi alla sostenibilità ambientale, alla transizione ecologica, alla digitalizzazione e all'inclusione delle persone più vulnerabili.

Nel prossimo futuro lavoreremo sul nuovo modello organizzativo e partecipativo denominato 'gruppo territoriale'". (ANSA).