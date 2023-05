Simonella, 'cittadini si sono espressi, auguri a Silvetti'

"I cittadini si sono espressi, cosa possiamo dire, ha vinto il centrodestra e auguri a Silvetti per Ancona". La candidata del centrosinistra Ida Simonella, assessora uscente della giunta dem guidata da Valeria Mancinelli, ha perso il ballottaggio con Daniele Silvetti.

Arrivata nel palazzo comunale dopo l'esito del voto, che consegna la città al centrodestra dopo 30 anni di amministrazioni rosse, Simonella esprime un "in bocca al lupo" al neo sindaco: "l'ho chiamato ma non mi ha risposto, penso stesse festeggiando", ironizza. Simonella lancia però anche un monito al neo sindaco: "lascio in eredità questi 80 milioni di euro di investimenti che spero siano calati a terra senza perdere un minuto di tempo e questa è la serenità più grande per il lavoro che abbiamo fatto".

Sul voto hanno pesato l'apparentamento del centrodestra con Ripartiamo dai Giovani e la mancanza di alleanze nel centrosinistra, con M5s e la sinistra di Francesco Rubini? "Non lo so - commenta Simonella -, gli apparentamenti hanno un senso se si trova il modo di farli e un terreno fertile: dai primi dati credo che molte persone a sinistra che avevano votato per altre liste, hanno votato per me ma non è stato sufficiente".

Diversi i temi che hanno diviso la sinistra, dal porto all'Area marina protetta. "Non credo abbiano contato - sottolinea -, credo che nell'80% dei temi, con distinguo, ci siamo trovati.

Difficile sui temi divisivi, su cui hai costruito il programma della coalizione, poi se ti stacchi troppo da una parte significa perdere dall'altra parte. Bisogna essere anche responsabili da questo punto di vista". (ANSA).