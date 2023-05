Silvetti, sindaco di tutti gli anconetani, mi sento all'altezza

(ANSA) - ANCONA, 29 MAG - "Sarò il sindaco di tutti gli anconetani, il sindaco della città di Ancona, mi sento all'altezza". Così il nuovo primo cittadino della città capoluogo delle Marche, Daniele Silvetti, che interrompe il governo di centrosinistra in città da oltre 30 anni. Silvetti è arrivato al Palazzo Comunale accompagnato da un corteo festante, con canti, bandiere dei vari partiti del centrodestra, suoni di clacson.

"Daniele, Daniele", hanno gridato i sostenitori durante l'ingresso in Comune, alternandolo "la Mancinelli se ne va", con riferimento ai due mandati dell'ex sindaca. Silvetti ha ottenuto il 51,23%, battendo la candidata di centrosinistra Ida Simonella, assessore uscente della giunta a guida dem (48,27%).

La sala della giunta comunale si è gremita di sostenitori in festa per la vittoria di Silvetti.

"Il dato che emerge non fa eccezione in nessun quartiere di Ancona, - l'analisi del neo sindaco -, il consenso è arrivato dai quartieri popolari più distanti e dai quartieri centrali, un dato che va considerato e valorizzato. Mi sento responsabile e di dire che sarò il sindaco di tutti gli anconetani e della città di Ancona, credo di essere all'altezza". (ANSA).