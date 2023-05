Sequestrati prodotti scaduti o non tracciati in un ristorante

(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - Sequestrati 80 kg di prodotti alimentari scaduti o non tracciati (quali carne, pesce e spezie) in un ristorante di Ancona, zona Baraccola, e verificata la non conformità delle complessive condizioni igienico-sanitarie oltre alla mancata applicazione del manuale haccp per l'autocontrollo igienico. E' il risultato di controlli eseguiti da personale della Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Polizia di Stato, del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, della Polizia locale (Ufficio Commercio) e dell'Ufficio Igiene Alimenti dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona.

Per il ristorante, nel quale sono stati trovati due lavoratori in nero ed altri due con contratto a chiamata non registrato, è stata data comunicazione all'Ispettorato del lavoro per le successive valutazioni in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi del Decreto Lgs n.

81/2008. Per le carenze igienico-sanitarie sono state elaborate prescrizioni che la gestione dell'attività dovrà adottare ed elevati verbali per 40mila euro.

Nel corso di verifiche in un altro esercizio commerciale, quest'ultimo è stato sanzionato per non aver emesso regolarmente scontrini fiscali. (ANSA).