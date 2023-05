Cucina italiana candidata patrimonio Unesco, Marche con il Governo

(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - A Piazza di Siena a Roma ieri sera il Governo ha presentato la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco, in un luogo simbolo come Villa Borghese, a Roma. La Regione Marche - presente alla serata il presidente Francesco Acquaroli - è scesa in campo per l'iniziativa illustrata nell'ovale che fino a oggi ospita la 90/a edizione del Csio, storica competizione dedicata allo sport equestre.

Sport e cucina italiana: gemme del made in Italy. Presenti i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Andrea Abodi (Sport e Giovani), Gennaro Sangiuliano (Cultura).

Le Marche sono state protagoniste con i propri vini all'evento glamour della Capitale, il Concorso ippico internazionale di Salto ad ostacoli. Oltre a uno stand, con tavoli per presentare vini di tutte le province marchigiane, in particolare le doc, i vini marchigiani sono gli unici serviti negli otto ristoranti per cene a inviti, in occasione delle serate del concorso ippico (25-28 maggio), anche con jet-set internazionale in piazza di Siena.

"Quando mi è stata data la possibilità di conoscere il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola per questa collaborazione con Piazza di Siena - le parole del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli -, mai avrei immaginato che la collaborazione si trasformasse nella presentazione da parte del Governo di questa candidatura. Queste occasioni sono importanti - ha proseguito - per ricordare le nostre eccellenze: quando abbiamo pensato alla partecipazione delle Marche, lo abbiamo fatto proprio perché si tratta di un contesto straordinario"; "siamo orgogliosi ed emozionati che la nostra Regione possa essere qui protagonista, in modo che la cucina italiana frutto delle mille biodiversità e tradizioni possa diventare un patrimonio da difendere ed esportare in tutto il mondo". (ANSA).