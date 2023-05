Azienda ospedaliera Marche, ambulatori gratuiti per prevenire

Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche in visita alla Mole Vanvitelliana di Ancona per l'iniziativa promossa dalla Fondazione Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche: 20 ambulatori specialistici gratuiti allestiti per "Prevenzione in azione 2023", aperta ufficialmente con il taglio del nastro.

L'appuntamento, della durata di due giorni, è organizzato dalla Fondazione Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, si avvale di diversi patrocini ed è sostenuto anche dall'Assemblea legislativa. Dietro prenotazione i cittadini possono usufruire, negli ambulatori allestiti, di visite gratuite e consulenze per la prevenzione (27 e 28 maggio), con specialisti e operatori sanitari rappresentanti le varie cliniche dell'Aou e dell'Università Politecnica delle Marche.

"Momenti come questo anticipano la sanità del futuro, - commenta Latini - portandola fuori dal contesto tradizionale dell'ospedale e allargando il fronte della prevenzione. Si rafforza il rapporto tra assistiti e servizi, c'è la possibilità di divulgare forze e risorse delle strutture e, contemporaneamente, si va a valorizzare il lavoro degli operatori".

Prevenzione, ma anche problematiche legate a tutto il settore sanitario nel commento del presidente, che pone nuovamente in primo piano la questione del personale. "Esiste - prosegue Latini - una significativa carenza di operatori sanitari e molti, penso a quelli che hanno lavorato durate il periodo del Covid, vanno stabilizzati. In tal senso l'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una risoluzione nella quale vengono riportati impegni precisi sui quali la Regione sta già lavorando. Sarà necessario, inoltre, porre mano alle carenze presenti sui territori, quelle dei medici di base, dei pediatri, tanto per citarne alcune. Ecco, su queste basi l'impegno deve essere concreto e di piena collaborazione".

(ANSA).