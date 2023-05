Schlein, ad Ancona Simonella ha visione sociale ed economica

Quella di Ida Simonella, assessora uscente della giunta di centrosinistra ad Ancona, "è una candidatura che esprime una visione di futuro che tiene insieme la questione sociale, la questione del lavoro di qualità, la questione del rilancio economico della città e la questione climatica. Quindi noi siamo molto felici di essere qui a portare avanti questa candidatura". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un comizio in piazza Roma ad Ancona per sostenere Simonella che al ballottaggio sfiderà Daniele Silvetti, candidato del centrodestra, il quale al primo turno l'ha superata di quattro punti (45,11% contro 41,28%).

"Siamo qui per queste amministrative a sostegno di una coalizione larga che ha saputo costruire Ida - ha detto ancora Schlein - con una proposta che tocca anzitutto il tema che ci è molto caro, quello del Pnrr, degli investimenti che l'amministrazione uscente è riuscita a portare su Ancona: si parla di più di 60 milioni di progetti concreti, - ha ricordato - costruiti anche nell'ascolto delle parti sociali e delle categorie economiche in città. Ecco bisogna poterli portare avanti". "L'auspicio"- ha proseguito - è quello di portare avanti una amministrazione che sta già realizzando quattro nuovi lidi: per noi i nidi sono fondamentali perché riducono le diseguaglianze e aiutano le famiglie a conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro, - ha concluso - sostengono anche l'occupazione femminile". (ANSA).