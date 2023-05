Maltratta la moglie, carabinieri attivano codice rosso

(ANSA) - SANT'ELPIDIO A MARE, 26 MAG - Vessata dal marito con continue violenze psicologiche e comportamenti molesti e aggressivi anche davanti ai figli minorenni da due anni a questa parte.

Protagonista di queste vicissitudini una quarantenne straniera, residente a Sant'Elpidio a Mare (Fermo), che alla fine si è rivolta ai carabinieri. I militari hanno concluso gli accertamenti nei giorni scorsi e hanno denunciato a piede libero l'uomo per maltrattamenti in famiglia. Lei ha raccontato di non essersi mai rivolta ai sanitari né di avere chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le vessazioni del marito però le hanno causato un perdurante e crescente stato ansioso e un un concreto timore per la propria incolumità.

L'autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri di Sant'Elpidio a Mare che sta procedendo con l'attivazione del codice rosso, al fine di garantire una pronta e adeguata tutela per la vittima. L'Arma ribadisce l'importanza di denunciare tempestivamente episodi di violenza domestica e si impegnano a garantire il pieno rispetto dei diritti e della sicurezza delle vittime. (ANSA).