Corsi di formazione nelle Marche per 96 giardinieri d'arte

(ANSA) - PESARO, 26 MAG - "Valorizzare la bellezza, l'arte e la cultura dei nostri territori attraverso la formazione professionale": è l'obiettivo degli otto corsi gratuiti, promossi dalla Regione Marche e finanziati con i fondi del Pnrr, per formare 96 Giardinieri d'arte per giardini e parchi storici.

Le Marche hanno partecipato al bando nazionale che metteva a disposizione risorse per formare 1.260 operatori, ottenendo 600 mila euro. I corsi verranno realizzati a Monte Roberto e Ancona, a Macerata e Camerino, due a San Benedetto del Tronto, a Urbania e Pesaro.

A Pesaro, nell'ambito della 19/a edizione della manifestazione, tornata in presenza dopo il Covid, "Caprile Agrishow" (organizzata dal locale istituto d'istruzione superiore "A. Cecchi di Villa Caprile che ospiterà un corso), l'assessore regionale al Lavoro e Formazione professionale Stefano Aguzzi ha presentato il programma formativo, per occupati, disoccupati e inoccupati. "La Regione è impegnata in tantissimi corsi di formazione perché sono un viatico fondamentale per l'accrescimento professionale di molte persone e per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro - ha detto Aguzzi - Giardinieri d'arte per giardini e parchi storici è un corso molto particolare in cui si formano persone professionalizzate per poter far sì che queste ville storiche, giardini storici, parchi storici, siano non solo ben curati ma ulteriormente valorizzati, per poter accogliere, nel miglior modo possibile, i visitatori e i turisti. Abbiamo sui nostri territori, e a Villa Caprile ne abbiamo una testimonianza diretta tra le più belle, giardini e parchi di grande valore storico e culturale; con i corsi si incentiva l'interesse verso questi luoghi, che sono un viatico non solo di bellezza, arte e cultura, ma anche di potenziale turismo". Riccardo Rossini, preside del Cecchi, si è detto "particolarmente felice di accogliere un corso, perché questa non è soltanto una villa del 600, un fantastico patrimonio artistico e culturale del territorio, ma è una scuola e ha il privilegio di ospitare gli studenti. Qui la bellezza è pedagogia, ci aiuta molto più delle parole a interiorizzare il senso civico, il rispetto per sé stessi, il rispetto per gli altri, il rispetto per l'ambiente".

