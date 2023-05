Alluvione Marche: bando Camera di Commercio da 600mila euro

(ANSA) - PESARO, 26 MAG - Prevenire oltre che risarcire. Un bando della Camera di Commercio delle Marche mette al centro degli interventi pubblici il tema della prevenzione e della sicurezza. "Un segno che vogliamo dare ai nostri imprenditori provati da una contingenza davvero dura che culmina con la calamità alluvionale", ha detto il presidente di Camera Marche Gino Sabatini durante la presentazione a Pesaro del bando che ha un plafond di 600mila euro per permettere alle imprese marchigiane di attrezzarsi preventivamente contro le situazioni di meteo avverso. Collegato da remoto anche il Presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali.

"Il nostro pensiero ai territori colpiti della vicina Emilia Romagna, oltre che delle Marche, e il nostro ringraziamento alla Camera di delle Marche: è davvero importante che la casa delle imprese abbia riconosciuto come prioritario il tema della prevenzione e della sicurezza che tocca da vicino imprese e lavoratori, le persone, le filiere e i territori", le parole di Cardinali.

Attraverso il bando vengono incoraggiati e supportati investimenti per l'acquisto di beni strumentali e opere con cui migliorare la risposta alle emergenze e per la prevenzione: barriere frangi acque/paratie; strutture per elevare materiali e macchine; serramenti a tenuta stagna antiallagamento; sistemi di canalizzazione e/o recupero dell'acqua; attrezzature e macchinari per la rimozione e movimentazione di terra e fango; generatori elettrici; motopompe; spese di assicurazione per danni da eventi climatici. Le domande si potranno presentare dalle 10 dell'11 dicembre, alle 16 del 18 dicembre prossimo, esclusivamente in modalità telematica. Interessate dal bando sono solo le aziende dei territori per i quali nel settembre 2022 è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza. Le imprese attive situate in questi Comuni sono complessivamente 57.553. (ANSA).