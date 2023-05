Perseguita e violenta per anni una minorenne, arrestato

(ANSA) - RECANATI, 25 MAG - La Polizia di Stato ha arrestato oggi a Recanati un 24enne, originario del Bangladesh, in regola con le norme sul soggiorno e residente fuori provincia, gravemente indiziato di aver violentato, più volte, a Recanati e Porto Recanati, una sua connazionale minorenne, di 17 anni, e di aver compiuto atti persecutori nei suoi confronti, da circa quattro anni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Macerata sono partite da una segnalazione della scuola frequentata dalla ragazzina e sono sfociate in un'ordinanza del gip di custodia cautelare in carcere del giovane, eseguita stamane dalla Squadra Mobile. I due si erano conosciuti nel 2019 su Tik Tok e lui aveva cominciato subito a minacciare la ragazza, all'epoca 14enne, facendosi prima inviare foto che la ritraevano nuda e poi costringendola a compiere atti di autolesionismo (tagli in varie parti del corpo, incisione del nome con spilli sulla pelle), ma anche docce fredde di notte o autoinduzione a vomitare, ripresi da foto e video.

In una occasione, la vittima è stata anche picchiata e minacciata con dei coltellini. Dal 2021 lui la raggiungeva in treno circa una volta al mese e la costringeva a subire atti sessuali, minacciando di rendere pubbliche le foto e i video. Il 24enne si trova ora nel carcere di Pesaro. (ANSA).