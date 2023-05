Abodi, massimo sostegno per migliorare luoghi sport ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 MAG - E' venuto il ministro dello Sport e Politiche giovanili Andrea Abodi a tirare la volata per il candidato sindaco del centrodestra ad Ancona Daniele Silvetti.

"Turismo e sport - ha detto a margine dell'evento di chiusura della campagna elettorale per i ballottaggi del 28 e 29 maggio - possono portare ad Ancona ricchezza non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e occupazionale. Da parte nostra ci sarà tutto il sostegno per contribuire a migliorare i luoghi dello sport, che non sono solo quelli tradizionali, ma anche tutta la parte della ciclabilità, dei cammini, equestri e a piedi". "Ci sono tanti elementi - ha aggiunto - che ci porteranno ad operare insieme per fare in modo che questa comunità abbia una sua centralità che ha perso negli ultimi anni".

Abodi ha annunciato l'intenzione di portare ad Ancona "un grande evento sportivo": "ci sono alcune discipline che sono venute qui, come la ginnastica che ha lasciato un po' il segno.

Il tennis lo ha lasciato ormai troppo tempo fa. Non sono per i proclami, sono per gli impegni, mi sono impegnato a fare delle cose qui, insieme al prossimo sindaco, vedrete se sarò in grado di rispettare questo impegno".

Il ministro ha anche risposto ad una domanda sulla possibilità di realizzare un piscina olimpica con le risorse del Pnrr. "Lo sviluppo delle strutture parte da un'analisi dei bisogni del territorio - ha osservato -. Se c'è l'esigenza di una piscina con determinate caratteristiche, l'unico problema sarà di individuare le condizioni urbanistiche e la progettualità necessaria. Questa è una fase nella quale le risorse finanziarie, paradossalmente, non sono un problema, quello che manca è la visione". (ANSA).