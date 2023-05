Maltempo: Acquaroli, 'c'è tutta la disponibilità del governo'

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - Nella gestione dell'emergenza maltempo "vedo soprattutto una grande collaborazione tra la nostra protezione civile e quella nazionale, cercando di dare le risposte alle procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di emergenza" Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a margine della cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo polo Amazon a Jesi.

"C'è tutta la disponibilità da parte del governo, l'attenzione, la vicinanza - ha sottolineato -. E' chiaro che i tempi sono quelli imposti dalle norme, ma noi siamo fiduciosi che quello che purtroppo è accaduto qui ancora una volta, anche se in misura inferiore rispetto all'Emilia Romagna e all'alluvione di settembre, sarà comunque riconosciuto e anche superato, grazie all'aiuto delle istituzioni". (ANSA).