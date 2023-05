I turisti stranieri preferiscono comprare casa nel Piceno

Ascoli Piceno è la provincia più ricercata da turisti stranieri che vogliono comprare una casa nelle Marche. Il dato emerge da un report realizzato sulle richieste nei primi quattro mesi del 2023 da "Gate-away.com", il portale immobiliare italiano esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare immobili italiani. Il Piceno ha ricevuto il 27,59% sul totale delle istanze e cresce di +32,08% rispetto allo stesso periodo del 2022; seguono Fermo (22,56%), Macerata (17,93%), Ancona (16,75%) e Pesaro Urbino (15,17%).

I 10 comuni più ricercati della regione sono: Montefiore dell'Aso 11,33% sul totale (+82,54% sul 2022), Petritoli 7,19%, Penna San Giovanni 4,43%, Ripatransone 4,33% (+ 83,33% sul 2022); Macerata Feltria 3,94%, Lapedona 2,36%, Ancona 2,07%, Offida 1,97% (+100% sul 2022), Amandola e Gualdo 1,87%.

Sono soprattutto gli americani a voler comprare casa nella regione, il 21,18% sul totale delle richieste e ben +7,5% rispetto al 2022. Il secondo posto se lo aggiudica la Germania (15,07%) poi Gran Bretagna (8,77%) e Olanda (7,19%). In crescita in questo primo quadrimestre le richieste dal Belgio che rispetto all'anno scorso registra un picco di +59,26%. Si segnala anche un boom di richieste dalla Svezia (+ 12,5%) e soprattutto dall'Australia (+300%).

Nel primo quadrimestre del 2023 i dati rivelano un orientamento dell'investimento nella fascia di prezzo, fino 100 mila euro che registra il 34,88% del totale delle richieste.

Seguono le fasce, 100-250 mila euro (28,37%) 250-500 mila euro (24,33%); 500 mila-1 milione di euro (10.34%); oltre 1 milione (2.07%). Il prezzo medio delle case è di 268.198 mila euro. La categoria casa (88.97% sul totale) resta la preferita. Se il casolare/casa di campagna rimangono la prima scelta per gli stranieri, sono in aumento le richieste per le dimore storiche (+10,16% rispetto al 2022). (ANSA).